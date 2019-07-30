2019-07-30T14:56:36+03:00
Общество

В центре Перми появятся люки с элементами звериного стиля

На них будут размещены голова медведя и дата основания города
Лилия Абибулаева
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Фото: Администрация ПермьФото: Администрация Пермь
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После реконструкции одной на Комсомольском проспекте в Перми появятся необычные люки. Канализационные колодцы закроют крышками с изображением головы медведя. символа Прикамья, название города и дата его основания – 1723 год. Такие же люки использованы в 68-м квартале эспланады.

Реконструкцию Компроса начали 2 июля и планируют полностью закончить к 300-летию города.

За это время на Комсомольском проспекте отремонтируют проезжую часть, бульварную часть, где будет заменено покрытие на гранит, установят скамейки, урны и торшерные опоры освещения.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начали ремонтировать улицу Пермскую. В начале лета «пермский Арбат» снова открыли для машин. Сейчас там вовсю идет ремонт, чтобы увеличить пропускную способность улицы. После окончания работ движение будет осуществляться по двум полосам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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