В Перми пройдет единственный в России инклюзивный забег «Дух леса»

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-30T14:40:58+03:00

В нем смогут принять участие люди с ограниченными возможностями здоровья

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Уникальное спортивное событие состоится 11 августа на лыжной базе «Южный». Участники побегут по бездорожью. Вместе с любителями спорта и профессиональными бегунами на старт выйдут люди с ограниченными возможностями здоровья. В этом - инклюзии - основной принцип забега.

Организаторы подготовят несколько трасс: 1, 3, 5 и 10 км. Принять участие смогут все желающие от 7 до 70 лет.

В том числе планируются отдельные категории для людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Забег инклюзивный, и, конечно, для нас очень важно обеспечить участие в нём людей с ограниченными возможностями. Но по нашему опыту, на спортсменов без ограничений по здоровью он производит даже большее впечатление. Они приходят к финишу обескураженными, удивлёнными, переполненными эмоциями от того, что на дистанции их обгоняют люди с ограниченными возможностями здоровья. Это подстёгивает, и они начинают заниматься больше и лучше, бегать быстрее», – отмечает один из организаторов забега Ольга Филиппова, старший инструктор-методист по АФК спортивно-адаптивной школы Паралимпийского резерва

ИСТОЧНИК KP.RU