В Прикамье мужчина насмерть забил друга металлическим бруском

СЕГОДНЯ 14:13 2019-07-30T14:13:12+03:00

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50-летнего жителя Пермского края осудят за убийство знакомого. ЧП произошло в Краснокамске в июне 2019 года.

Сотрудники следственного комитета установили, что злоумышленник и его друг вместе распивали алкогольные напитки. Между ними произошла ссора. Взаимные оскорбления быстро переросли в драку. 50-летний мужчина стал избивать друга руками по лицу, а потом схватился за нож. Ударив знакомого ножом, злоумышленник продолжил избивать друга металлическим бруском.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Следствием собран достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Краснокамска, зарезавшего жену и сына, отправят на принудительное лечение

ИСТОЧНИК KP.RU