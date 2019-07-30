«С 1 августа старые проездные не принимаем!» В Перми начали выдавать льготные транспортные карты с изображением медведя

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-30T14:04:16+03:00

Я же получила новую транспортную карточку, а вы? Фото: Пермский МФЦ.

Расплачиваться за проезд в автобусах и трамваях льготники смогут и при помощи карточки «МИР»

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С 1 августа в пермских автобусах и трамваях перестанут действовать льготные проездные старого образца, их заменят новые – красного цвета, с изображением медведя на лицевой стороне. Но их придется заново оформить. Как это можно сделать?

- Льготные проездные документы нового образца – пластиковые транспортные карты - начали выдавать в филиалах Пермского многофункционального центра, - объяснили в пермской мэрии. - Также в МФЦ студенты, школьники и пенсионеры могут написать заявление об использовании своей банковской карты МИР в качестве проездного в общественном транспорте.

Пассажирам обещают, что новые льготные проездные оформят в тот же день.

- Для оформления льготного проездного необходимо будет предоставить паспорт, студенческий билет или справку с места учебы, пенсионное удостоверение либо справку из Пенсионного фонда об установлении страховой пенсии, - объяснили в Пермском МФЦ. - При оформлении в качестве льготного проездного банковской карты МИР в заявлении необходимо будет указать ее номер и срок действия.

Новые проездные будут оформлять бесплатно. Заплатить придется только при повторной выдаче транспортной карты, например, в случае ее утери или порчи. Стоимость восстановления проездного составит 71 рубль.

Получить более подробную информацию о порядке предоставления услуг МФЦ можно по телефону 8-800-555-05-53.

ИСТОЧНИК KP.RU