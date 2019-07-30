«Они «покраснеют» к 7 ноября». Как и автобусы, пермские трамваи станут красно-белыми

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-30T14:03:50+03:00

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На пермских улицах появился трамвай, выгоны которого выкрашены, как и новые пермские автобусы, в красно-белые цвета с символикой звериного стиля.

- Предполагается, что это будет единый бренд для городского общественного транспорта, как для автобусов, так и для трамваев, - объяснили в муниципальном предприятии «Пермгорэлектротранс». – В свое время пермяки в ходе интернет-голосования определили, что пермские автобусы должны быть выкрашены в красный цвет, и на них должен быть нанесен орнамент, стилизованный под пермский звериный стиль. Логично было бы распространить этот бренд и на пермские трамваи.

Один красно-белый трамвай с номером 580 уже появился на пермских улицах, второй, с номером 510, докрасят вот-вот.

- Они будут курсировать на разных маршрутах, - объяснили в «Пермгорэлектротрансе», - По номерам трамваев можно будет отследить, где они в данный момент находятся, на онлайн-карте сервиса www.m.gortransperm.ru.

Когда все остальные пермские трамваи станут «брендированными»? Точных сроков в транспортном предприятии пока не называют. Возможно, это произойдет к празднованию 90-летия пермского трамвая, намеченному на 7 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU