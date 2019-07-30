В Перми из-за субботнего ливня размыло склон дамбы

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-30T13:52:14+03:00

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Сломанные деревья, искореженные машины… результатом последнего буйства стихии стал небольшой оползень на Северной дамбе в Перми.

Издание «Рифей-Пермь» сообщает, что склон дамбы напротив Планетария размыло, а возле дома на улице Уральской, 119 провалился асфальт. Из-за большого количество воды землю смыло на тротуар.

Также потоп был на Комсомольском проспекте. На улице Грибоедова под воду ушли тротуары и площадки остановочных пунктов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми ураган искорежил 35 автомобилей и трамвайный вагон. В краевом центре подсчитывают урон от урагана, который сегодня, 10 июля за пару часов натворил немало бед. Возможно, со временем синоптики будут говорить про «черную» среду июля 2019 года в Перми.

ИСТОЧНИК KP.RU