2019-07-30T13:03:57+03:00
Происшествия

В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины

После столкновения с автобусом иномарка въехала в забор [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: скриншот с видео в паблике "Подслушано Пермь"Фото: скриншот с видео в паблике "Подслушано Пермь"
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В понедельник, 29 июля, на шоссе Космонавтов столкнулись пассажирский автобус и иномарка. По сообщению очевидцев, легковушка пыталась подрезать автобус. После удара машина въехала в металлическое ограждение.

В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины.

В результате ДТП пострадали две девушки. Пассажиры незамедлительно вызвали «скорую помощь». Врачи осмотрели пострадавших и назначили амбулаторное лечение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков. В Волгоградской области в аварию попали двое пермяков. ДТП произошло на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла 29 июля в 19:30. По предварительной информации, 51-летний житель Тюменской области, управляя автомашиной «Мерседес Бенц Спринтер», ехал в сторону Камышина. Мужчина начал совершать обгон и столкнулся с автомобилем «Лада Гранта» под управлением 56-летнего жителя Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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