2019-07-30T12:48:43+03:00
Общество

Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров

В нем приняли участие 12 команд-финалистов
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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На Молодежном форуме ПФО «iВолга2.0» подвели итоги II Фестиваля молодёжных театров. В нем приняли участие 12 команд-финалистов фестиваля ПФО «Театральное Приволжье», в том числе и ребята из Пермского края.

По итогам выступлений молодежных театров Театральная компания «неМХАТ» (ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет им. Вагнера») стала победителем фестиваля.

В мае этого года ребята достойно выступили на Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» в составе делегации нашего региона, заняв 2-е место со своей региональной программой.

В настоящее время готовятся видеоверсии спектаклей, которые будут представлены на сайте фестиваля театральноеприволжье.рф. С 1 августа каждый житель ПФО сможет зайти на сайт, познакомиться с творчеством артистов на видео и проголосовать за понравившийся спектакль.

Накануне Молодежный форум посетил полпред Президента в ПФО Игорь Комаров.Он познакомился с работой площадок форума в Фестивальном парке, пообщались с ребятами и посмотрели выставку научных достижений молодежи ПФО, в том числе посетил специализированную спортивную площадку форума для занятий уличными видами спорта, встретился с участниками выставки «Ярмарка социальных франшиз».

Напомним, 13 апреля в Год театра, объявленного Президентом РФ Владимиром Путиным, состоялся Первый краевой конкурс любительских театральных коллективов «На улице мира» – региональный этап окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Помимо Театральной компании «неМХАТ» наш регион будет представлять коллектив «Балаганчик» из посёлка Яйва Александровского муниципального района. В ноябре ребята из Прикамья отправится в столицу Приволжского федерального округа Нижний Новгород, где представит край в финале «Театрального Приволжья», проводимого по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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