2019-07-30T11:01:23+03:00
Общество

Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход

Подробно рассказываем о приложении «Сбербанк Онлайн»
Елена КОНОВА
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Раньше для того, чтобы сделать перевод родителям или заплатить за коммунальные платежи, нужно было идти в банк и выжидать длинную очередь. Сейчас все проще - достаточно установить приложение «Сбербанк Онлайн» 2019. Оно поможет выполнить любые действия с деньгами. Подробнее об этом и о том, как выполнить вход в приложение, читайте тут.

Например, в приложении «Сбербанк Онлайн» 2019 можно открыть вклад в рублях или валюте, самостоятельно выбрав наиболее выгодные условия. Либо подключить сервис Копилка и откладывать N-ную сумму с каждой зарплаты.

А еще можно заказать новую банковскую карту в Перми 2019. Кстати, номер карты и ПИН-код при плановом перевыпуске останутся прежними.

В приложении «Сбербанк Онлайн» 2019 можно даже оформить страховку. Для оплаты полиса вам нужно будет перейти в закладку «Платежи и переводы», далее в раздел «Инвестиции и страхование» и выбрать нужную программу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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