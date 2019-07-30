2019-07-30T10:47:40+03:00
Происшествия

Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки

Мужчина общался с ребенком через интернет
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В отношении 47-летнего жителя поселка Яйва возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Следователи выяснили, что мужчина зарегистрировался в социальных сетях под вымышленным именем и в течение нескольких месяцев вел откровенную переписку с жительницей Республики Крым. Злоумышленник знал, что девочке всего 12 лет. Во время переписки совершил в отношении нее развратные действия.

Мужчине предъявили обвинение и провели психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что злоумышленник вменяемый, но имеет психологическое отклонение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 23-летнего парня осудили за развращение 13-летней школьницы. В Перми на 3 года осудили молодого человека за совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родителей двух малышей, которые стояли возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров
15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь
Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза
В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков
В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую
Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход
Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО
Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»
Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам
За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов
В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой
В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе
«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны
"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня
Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы