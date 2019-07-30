Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки

СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-30T10:47:40+03:00

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В отношении 47-летнего жителя поселка Яйва возбудили уголовное дело за развратные действия в отношении 12-летней девочки.

Следователи выяснили, что мужчина зарегистрировался в социальных сетях под вымышленным именем и в течение нескольких месяцев вел откровенную переписку с жительницей Республики Крым. Злоумышленник знал, что девочке всего 12 лет. Во время переписки совершил в отношении нее развратные действия.

Мужчине предъявили обвинение и провели психолого-психиатрическую экспертизу. Результаты показали, что злоумышленник вменяемый, но имеет психологическое отклонение.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми 23-летнего парня осудили за развращение 13-летней школьницы. В Перми на 3 года осудили молодого человека за совершение развратных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU