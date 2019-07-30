Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО

СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-30T12:17:36+03:00

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Решение Пермского краевого суда о признании недействующими норм краевого закона об административной ответственности за нарушения при размещении НТО будет рассмотрено в Верховном Суде Российской Федерации.

Как отмечает юрист, член Генерального совета Всероссийской политической партии "Партия Роста" Антон Любич, "решение Пермского краевого суда законное и обоснованное. Но этого решения недостаточно для полноценной защиты интересов предпринимателей, а также жителей многоквартирных домов, пострадавших от новых правил благоустройства (первые потеряли возможность заниматься своим делом, вторые — потеряли доходы от аренды, использовавшиеся для ремонта их домов). Необходимо вносить изменения в правила благоустройства: в целях защиты возможности частных собственников (в том числе ТСЖ) использовать своё имущество для извлечения дохода на недискриминационных, конкурентных условиях".

О том, кто на этот раз будет защищать интересы владельцев киосков из Перми в Верховном суде пойдет речь на пресс-конференции в «Комсомольской правде» в Перми» 31 июля . С журналистами встретятся юрист, член Генерального совета «Партии Роста» Антон Любич и председатель правления некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова. Мероприятие пройдет в пресс-центре «КП»- Пермь» по адресу: ул. Николая Островского, 76 б в 11 часов 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU