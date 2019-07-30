2019-07-30T12:17:36+03:00
Общество

Верховный суд РФ поставит точку в споре пермских властей и владельцев НТО

О судебных перспективах в пресс-центре «КП»- Пермь» расскажут юрист Антон Любич и владельцы киосков
Ярослав БОГДАНОВСКИЙ
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Решение Пермского краевого суда о признании недействующими норм краевого закона об административной ответственности за нарушения при размещении НТО будет рассмотрено в Верховном Суде Российской Федерации.

Как отмечает юрист, член Генерального совета Всероссийской политической партии "Партия Роста" Антон Любич, "решение Пермского краевого суда законное и обоснованное. Но этого решения недостаточно для полноценной защиты интересов предпринимателей, а также жителей многоквартирных домов, пострадавших от новых правил благоустройства (первые потеряли возможность заниматься своим делом, вторые — потеряли доходы от аренды, использовавшиеся для ремонта их домов). Необходимо вносить изменения в правила благоустройства: в целях защиты возможности частных собственников (в том числе ТСЖ) использовать своё имущество для извлечения дохода на недискриминационных, конкурентных условиях".

О том, кто на этот раз будет защищать интересы владельцев киосков из Перми в Верховном суде пойдет речь на пресс-конференции в «Комсомольской правде» в Перми» 31 июля . С журналистами встретятся юрист, член Генерального совета «Партии Роста» Антон Любич и председатель правления некоммерческой организации «За сохранение НТО» Екатерина Безгодова. Мероприятие пройдет в пресс-центре «КП»- Пермь» по адресу: ул. Николая Островского, 76 б в 11 часов 45 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Родителей двух малышей, которые стояли возле дороги в Перми, нашли
В ДТП с автобусом в Перми пострадали две женщины
Финалист «Театрального Приволжья» из Прикамья победил на II Фестивале молодежных театров
15-летняя девочка сбежала от отца из Евпатории в Пермь
Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза
В ДТП под Волгоградом пострадали двое пермяков
В Перми начали ремонтировать улицу Пермскую
Приложение «Сбербанк Онлайн» 2019: как работает и как выполнить вход
Жителя Прикамья задержали за развращение 12-летней девочки
Из-за «штурманского ралли» в Перми ограничат движение по улице Соловьева
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Прикамье приставы арестовали 12 машин «Яндекс.Такси»
Житель Красновишерска отправится за решетку за долг по алиментам
За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови
Прямые рейсы из Перми в Прагу: «Уральские авиалинии» начали продажу билетов
В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой
В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе
«Душа болит!». Екатерина Шпица просит потушить пожар в Сибири
В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны
"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня
Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы