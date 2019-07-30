СЕГОДНЯ 10:05 2019-07-30T10:05:05+03:00

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В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.

Главарем банды была женщина - индивидуальный предприниматель. Она вместе со своим знакомым через интернет нашла 8 торговых представителей, которых систематически обучали разным техникам продаж.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/723023" frameborder="0"></iframe> «Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников.

Подготовленные торговые представители надевали форму сотрудника газовой службы и предлагали жителям Прикамья купить системы противопожарной безопасности.

- Сотрудники полиции задержали 10 членов банды. Судом в отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники устанавливают весь круг потерпевших. Пострадавших просят позвонить по телефону 89082764184.

ИСТОЧНИК KP.RU