2019-07-30T10:05:05+03:00
Общество

«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников

Сотрудники полиции ищут пострадавших от действий мошенников [видео]
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.

Главарем банды была женщина - индивидуальный предприниматель. Она вместе со своим знакомым через интернет нашла 8 торговых представителей, которых систематически обучали разным техникам продаж.

«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников.

Подготовленные торговые представители надевали форму сотрудника газовой службы и предлагали жителям Прикамья купить системы противопожарной безопасности.

- Сотрудники полиции задержали 10 членов банды. Судом в отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оперативники устанавливают весь круг потерпевших. Пострадавших просят позвонить по телефону 89082764184.

ИСТОЧНИК KP.RU

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