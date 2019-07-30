«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников
В Перми сотрудники полиции задержали 10 местных жителей по подозрению в мошенничестве. Полицейские выяснили, что пермяки, представляясь сотрудниками газовой службы, продавали ненужное жителям оборудование.
Главарем банды была женщина - индивидуальный предприниматель. Она вместе со своим знакомым через интернет нашла 8 торговых представителей, которых систематически обучали разным техникам продаж.
«Приходили в форме газовиков». В Перми задержали банду мошенников.
Подготовленные торговые представители надевали форму сотрудника газовой службы и предлагали жителям Прикамья купить системы противопожарной безопасности.
- Сотрудники полиции задержали 10 членов банды. Судом в отношении двоих из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники устанавливают весь круг потерпевших. Пострадавших просят позвонить по телефону 89082764184.
ИСТОЧНИК KP.RU