2019-07-30T09:39:41+03:00
Общество

За полгода жители Прикамья пожертвовали почти 13 тысяч литров крови

Одна донорская доза может спасти несколько жизней
Андрей МАТЛИН
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То, что донорство - это почетная миссия, не просто слова. Одна доза крови, сданная донором, может спасти жизни нескольким людям.

Автомобильные аварии, несчастные случаи, кровотечения, связанные с беременностью и родами, - эти и многие другие ситуации требуют срочного переливания крови. И наличие достаточного запаса донорской крови является одним из решающих факторов сохранения жизни и здоровья многих пациентов.

Чтобы этот запас постоянно был в наличии, медицинские работники Прикамья регулярно проводят выездные донорские акции в населенных пунктах края. На днях «День донора на выезде» состоялся в поселке Павловском Очерского района.

- С каждым годом количество доноров возрастает, - сообщила главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова. - Для того чтобы нам и в дальнейшем успешно обеспечивать потребности медицинских учреждений в компонентах крови, постоянно нужны новые и регулярные доноры крови.

Служба крови Пермского края в среднем организует по 15 выездных дней донора ежемесячно. К примеру, в Павловском выездная бригада Пермской краевой станции переливания крови принимает доноров три раза в год. За один день здесь удается собрать до 45 литров крови.

А всего, по данным краевого Министерства здравоохранения, за 6 месяцев этого года в Пермском крае было заготовлено порядка 13 тысяч литров цельной крови.

- Сдача крови в выездных условиях абсолютно безопасна: на всех акциях используются специальное оборудование и стерильные одноразовые расходные материалы, - отметила Оксана Самовольникова. - Кровь разрешено сдавать 5 раз в год мужчинам и 4 раза - женщинам. После 40 раз сдачи крови присаивается статус «Почетный донор».

СОВЕТЫ «КП»

Если вы решили стать донором крови, то следует помнить о некоторых правилах безопасности.

• Не нужно сдавать кровь натощак.

• Накануне и в день сдачи крови нужно исключить из рациона мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи, финики, авокадо, бананы, свеклу.

• Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты и минеральную воду, употреблять в пищу хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты.

• За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа - принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

• Лучше всего организм реагирует на кровопотерю в утренние часы. После полудня сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. После сдачи крови следуйте рекомендациям врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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