В Пермском крае клещи покусали 3394 детей
Роспотребнадзор предупреждает о росте клещевой активности на территории Пермского края. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 18612 человек, в том числе 3394 детей. За последнюю неделю в Пермском крае от укусов клеща пострадали 911, из них 124 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.
По результатам лабораторных исследований: 1,1% исследованных клещей оказались инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, 36,3% клещей поражены иксодовым клещевым боррелиозом, 4,5% клещей моноцитарным эрлихиозом человека, 1,7% гранулоцитарным анаплазмозом человека
Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.
- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU