2019-07-30T09:18:59+03:00
Общество

Акция на газобетонные блоки: построй дом со скидкой

Блоки ПЗСП имеют сертификаты качества
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Фото Ю.ВедерниковойФото Ю.Ведерниковой
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До конца августа «Торговый дом ПЗСП» предоставляет физическим лицам скиду в 5 % на газобетонные блоки длиной 500 мм.

Автоклавные газобетонные блоки для частного и многоэтажного строительства - одна из «визитных карточек» ПЗСП. Такие блоки предназначены для кладки наружных стен, а также внутренних несущих стен и перегородок.

Как отмечают в компании, газобетонные блоки производства ПЗСП имеют сертификат качества Госстандарта России, гигиенический сертификат, подтверждающий экологическую чистоту продукции. Испытания газобетона ПЗСП регулярно проводит как лаборатория предприятия, так и независимые исследовательские центры.

Узнать о подробностях акции и ценах на газобетонные блоки, а также заказать продукцию можно у менеджеров ПЗСП по телефону 8 (800) 300-79-77 и на сайте https://td-pzsp.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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