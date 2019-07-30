В Перми житель Московской области обокрал 19-летнего сотрудника кафе

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-30T09:12:00+03:00

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Сотрудники полиции задержали жителя Московской области по подозрению в краже.

34-летний мужчина похитил сотовый телефон у сотрудника кафе на улице Куйбышева в Свердловском районе Перми. Злоумышленник зашел в кафе и открыто похитил у 19-летнего сотрудника гаджет.

В настоящее время злоумышленник водворен в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми сотрудник автомойки угнал машину клиента. В Ленинском районе Перми задержали 30-летнего местного жителя за угон. Мужчина работал на автомойке и не смог удержать, когда приехал автомобиль «Шевроле Клит». Злоумышленник сел за руль транспортного средства, запустил двигатель, после чего выехал с территории автомойки и продолжил движение по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU