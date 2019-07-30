"Ушел на работу в лес и пропал". В Прикамье разыскивают 30-летнего парня

СЕГОДНЯ 07:44 2019-07-30T07:44:30+03:00

Изменить размер текста: A A

30-летний Иван Миков пропал 23 июля. Последний раз его видели в районе Березниковского рудоуправления (БРУ)2-3, сады "Ягодка". Когда Иван в течение нескольких дней не выходил на связь, родители забили тревогу.

- Иван работал на компанию "Ермак-Плюс", заготавливал лес. 22 июля начальник отправил его в лес сторожить вагончить рабочих. Когда приехали проверить, Ивана не было, - сообщили родственники.

Если вы знаете, где находится Иван Миков или видели его, позвоните по телефону 89226434688 или 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 34-летний мужчина с татуировками. В Пермском крае идут поиски 34-летнего мужчины, пропавшего 26 июля в Александровском районе. Ориентировка с его фотографией и приметами появилась в соцсетях, волонтеры ведут срочный сбор на поиск пропавшего мужчины. 34-летний Торопов Дмитрий Рафаилович, житель поселка Карьер-Известняк в Александровском районе ушел из дома и собирался пойти на пруд за поселком. Необходимы люди для его поисков. Формируются экипажи добровольцев для выезда в поселок Карьер-Известняк.

ИСТОЧНИК KP.RU