Житель Прикамья выстрелил из ружья в сына сожительницы

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-30T07:15:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае местного жителя осудят за покушение на убийство. Мужчина пытался убить сына сожительницы. ЧП произошло в Лысьве.

Следователи установили, что пьяный 62-летний мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья 16 калибра в 24-летнего сына своей сожительнице. Пуля задела парня, но он остался жив. Молодому человеку удалось сбежать от отчима и добраться до помощи.

Мужчину задержали. Он отрицал сою вину, несмотря на то, что экспертизы указывали на него.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Лысьва Пермского края направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее мы писали о том, что жителя Краснокамска, зарезавшего жену и сына, отправят на принудительное лечение. Большой шизофренией мужчина не осознавал характер своих действий

ИСТОЧНИК KP.RU