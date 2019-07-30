В Пермском крае с начала года выявили более 1 800 ВИЧ-инфицированных

СЕГОДНЯ 07:00 2019-07-30T07:00:30+03:00

Но этот показатель ниже, чем в прошлом году

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В краевом СПИД-центре подвели итоги количества ВИЧ-инфицированных в Пермском крае. Так, с начала года выявили 1832случая вируса иммунодефицита человека. Он зарегистрировал у 1062 мужчин и 770 женщин. Средний возраст ВИЧ-инфицированных составляет 36,5 лет.

- В Пермском крае преобладает половой путь инфицирования – 75,8 %. Парентеральный путь заражения при внутривенном употреблении психоактивных веществ составил 22,1 %. - сообщили в краевом СПИД-центре.

По данным эпидемиологического расследования, из лиц, инфицированных половым путем, в регионе 47,9 % заразились от ВИЧ-инфицированных наркопотребителей.

Однако в специалисты отмечают снижения количества инфицированных по сравнению с прошлым годом. Показатель ниже на 9,0% аналогичного периода 2018 года. Снижение отмечается на 20 административных территориях края, в том числе в гг. Пермь, Александровск, Березники, Губаха, Добрянка, Краснокамск, Кунгур, Лысьва, Чайковский, Горнозаводском, Карагайском, Кишертском, Красновишерском, Кунгурском, Нытвенском, Пермском районах и других территориях края.

ИСТОЧНИК KP.RU