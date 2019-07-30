На улице Крупской в Перми начали укладывать бесшовные трамвайные пути

СЕГОДНЯ 06:24 2019-07-30T06:24:17+03:00

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В Перми на улице Крупской на участке от Лебедева до Уральской начали прокладывать новые трамвайные пути. Параллельно на объекте ведутся работы по подготовке основания проезжей части на всем протяжении. На данный момент проложено уже 75 метров трамвайных путей. Всего запланировано 150 метров.

Также ремонтируются тротуары на улице Уральской. Объезд участка, где идут работы, осуществляется по близлежащим улицам.

Напомним, ранее мы писали о том, что улицу Пушкина в Перми открыли для движения транспорта. В понедельник, 29 июля, открылось движение по улице Пушкина в Перми. Также открыли проезд по Куйбышева от улицы Революции. Проезд со улицы Луначарского будет закрыт. Общественный транспорт вернется к прежним маршрутам. По четной стороне Комсомольского проспекта на остановках «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь» и «кинотеатр «Октябрь» автобусы останавливаться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU