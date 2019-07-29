В Пермском крае экс-начальника отдела ГИБДД посадили на 3,5 года за взятку

СЕГОДНЯ 19:34 2019-07-29T19:34:24+03:00

Пользуясь служебным положением, он допустил бездействие и взял за это пиломатериала на 36 тысяч рублей

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В Губахинском суде вынесли приговор 41-летнему экс-начальнику отдела ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Губахинский». Год назад его задержали по подозрению в получении взятки. Пользуясь служебным положением, начальник отдела ГИБДД допустил бездействие в пользу взяткодателя. А в качестве вознаграждения получил за это пиломатериала хвойных пород общим объемом 5,34 куб. м. на общую сумму 36 тысяч рублей.

- Свою вину в предъявленном обвинении подсудимый не признал, - сообщили в пресс-службе Губахинского городского суда. - Установив все обстоятельства совершения преступления, с учетом его тяжести, сведений о личности подсудимого, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев со штрафом в размере 360 тысяч рублей.

Суд лишил подсудимого права занимать должности на государственной службе на срок два года, а также с лишил бывшего полицейского начальника специального звания «майор полиции».

ИСТОЧНИК KP.RU