2019-07-29T18:09:53+03:00
Происшествия

Жителя Краснокамска, зарезавшего жену и сына, отправят на принудительное лечение

Большой шизофренией мужчина не осознавал характер своих действий
Алена ОВЧИННИКОВА
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По закону ему могло грозить пожизненное лишение свободы, но суд отправит его на принудительное лечение.По закону ему могло грозить пожизненное лишение свободы, но суд отправит его на принудительное лечение.Фото: архив "КП"
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В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя. В сентябре 2018 года мужчина убил бывшую жену и сына.

- Мужчина, совершивший двойное убийство, страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, не позволяющей ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - 19 сентября, находясь в своей квартире, во время конфликта со своей бывшей женой и сыном, он вооружился ножом и нанес им множественные удары сначала супруге, а потом сыну. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Во время следствия мужчина прошел экспертизу, которая подтвердила его диагноз. На днях уголовное дело в отношении этого мужчины будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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