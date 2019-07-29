Жителя Краснокамска, зарезавшего жену и сына, отправят на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-29T18:09:53+03:00

По закону ему могло грозить пожизненное лишение свободы, но суд отправит его на принудительное лечение. Фото: архив "КП"

Изменить размер текста: A A

В Краснокамске завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего местного жителя. В сентябре 2018 года мужчина убил бывшую жену и сына.

- Мужчина, совершивший двойное убийство, страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидной шизофрении, не позволяющей ему осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - 19 сентября, находясь в своей квартире, во время конфликта со своей бывшей женой и сыном, он вооружился ножом и нанес им множественные удары сначала супруге, а потом сыну. От полученных ранений потерпевшие скончались на месте.

Во время следствия мужчина прошел экспертизу, которая подтвердила его диагноз. На днях уголовное дело в отношении этого мужчины будет направлено в суд для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.

ИСТОЧНИК KP.RU