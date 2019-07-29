«Услышала дикий визг». В Прикамье неизвестные выбросили из окна собаку

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-29T13:29:41+03:00

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- Я живу в доме напротив. Была на кухне, когда услышала жуткий визг. Подумала, что собаки дерутся. Выглянула, а там - кошмар! Из кустов кое-как выползает пес, - рассказала жительница Березников.

Девушка выбежала на улицу и побежала к несчастному животному. Пес скулил и кое-как пытался двигаться. В этот момент подбежали еще несколько человек. Они погрузили пса в машину и отвезли в ветеринарную клинику.

Ксения рассказала, что травмы пес получил после падения из окна. По предварительной информации, его выбросили с третьего этажа. Видно, что пес домашний, на нем надет ошейник.

Дом, откуда выбросили собаку. Фото: Ксения Лобанова

- У собаки перелом позвоночника в районе хвоста. Врачи поставили ему обезболивающее. Сказали, что больше ничего сделать не могут. Нужна операция, которую могут сделать только в Перми, - вспоминает Ксения Лобанова.

Сейчас пес находится в клинике.

Если вы хотите поучаствовать в судьбе несчастного животного, сообщите Ксении Лобановой.

ИСТОЧНИК KP.RU