В День ВДВ в Прикамье запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 13:09 2019-07-29T13:09:19+03:00

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На территории Пермского края 2 августа запрещена розничная торговля алкоголем. Это связано с праздничными мероприятиями в честь Дня воздушно-десантных войск.

Нарушение закона грозит влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на юридических лиц – от 30 до 40 тысяч рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что улицу Пушкина в Перми открыли для движения транспорта. В понедельник, 29 июля, открылось движение по улице Пушкина в Перми. Также открыли проезд по Куйбышева от улицы Революции. Проезд со улицы Луначарского будет закрыт. Общественный транспорт вернется к прежним маршрутам. По четной стороне Комсомольского проспекта на остановках «кинотеатр «Кристалл», «кинотеатр «Октябрь» и «кинотеатр «Октябрь» автобусы останавливаться не будут. Автобусный маршрут №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» объезжает этот участок по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU