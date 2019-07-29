Пермяк избил и ограбил бывшую жену

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-29T12:31:24+03:00

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В Перми в Ленинском районе задержали местного жителя за ограбление бывшей супруги. Пострадавшая сообщила сотрудникам полиции о том, что она с бывшим мужем продали машину и пошли праздновать заключение сделки в бар. Бывший супруг попросил у женщины в долг несколько тысяч. Женщина отказалась, после этого мужчина избил бывшую жену, сорвал с ее плеч рюкзак с деньгами и скрылся.

По горячим следам оперативные сотрудники задержали злоумышленника.

В отношении него возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми женщина доверилась подруге и осталась без денег. Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая выпивала в гостях у своей подруги. У женщин закончился алкоголь. Женщина отдала хозяйке квартиры свою карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазина за новой порцией спиртного. Воспользовавшись этим, злоумышленница обналичила денежные средства и присвоила их себе, а карту вернула законной владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU