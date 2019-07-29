В Прикамье появится аудиовизуальная энциклопедия

СЕГОДНЯ 12:08 2019-07-29T12:08:15+03:00

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При поддержке Президента РФ в Пермском крае создадут аудиовизуальную энциклопедию «Возвращение к истокам». Проект представляет собой серию этнографических экспедиций, результатом которых станут 14 видеофильмов культуре и традициях народов, проживающих в Приволжском федеральном округе.

Проект создается на средства президентского гранта - 2,36 миллиона рублей. Проект будет реализован до 28 февраля 2020 года. Как предполагают авторы проекта, этнографические экспедиции смогут увидеть более 28 миллионов человек.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье ищут актеров для съемок нового сериала. Основная достопримечательность Пермского края - природа. Это отметили и авторы нового сериала «Территория», съемки которого пройдут в Прикамье с 13 августа по 15 ноября.Компания "Гудсторимедиа", создатель сериалов: "Реальные пацаны" , "Ольга", "Воронины", "Улица" , "Физрук" - ищет актеров для съемок в массовых сценах.

ИСТОЧНИК KP.RU