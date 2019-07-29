В Перми сотрудник автомойки угнал машину клиента

СЕГОДНЯ 11:47 2019-07-29T11:47:29+03:00

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В Ленинском районе Перми задержали 30-летнего местного жителя за угон. Мужчина работал на автомойке и не смог удержать, когда приехал автомобиль «Шевроле Клит». Злоумышленник сел за руль транспортного средства, запустил двигатель, после чего выехал с территории автомойки и продолжил движение по городу.

Однако далеко мужчина не уехал. Он не справился с управлением и попал в аварию. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленника задержали сотрудники Госавтоинспекции. Стражи порядка вернули автомобиль законному владельцу.

Суд признал сотрудника автомойки виновным. Ему назначили наказание в виде 1, 6 лет ограничения свободы.

Напомним, ранее мы писали о том, что из-за пьяного водителя в ДТП в Перми пострадали 4 человека.В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ-21124 получили травмы. Нарушитель уже привлекался к административной ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU