«Нужны люди с изъянами». В Прикамье ищут актеров для съемок нового сериала
Основная достопримечательность Пермского края - природа. Это отметили и авторы нового сериала «Территория», съемки которого пройдут в Прикамье с 13 августа по 15 ноября.
- Киносериал "Территория" - современный фильм-путешествие вглубь Пермского края этнографической экспедиции, которая изучает мифы и легенды Коми-Пермяков, - отмечают создатели сериала.
Компания "Гудсторимедиа", создатель сериалов: "Реальные пацаны" , "Ольга", "Воронины", "Улица" , "Физрук" - ищет актеров для съемок в массовых сценах.
Если вы:
-Подростки (мальчики/девочки) – 14 -25 лет, желательно несколько рыжих с веснушками и марийской внешности.
-Мужчины – 40 – 55 лет.
-Женщины 40 – 55 лет.
-Дедушки (60+)
-Бабушки (60+)
-Мамы с ребенком.
-Высокие мужчины/женщины от 180 см. (желательно светловолосые, лысые, либо готовые перекрасить волосы для съемок)
-Седовласые мужчины с седой бородой.
-Седовласые женщины с длинными волосами.
Смело пишите в личные сообщения Елене Бугриной.
- Не обязательна привлекательная внешность, требуются также люди с внешними изъянами , - отмечают создатели.
Кастинг пройдет 30 июля с 17.30 до 21.00. В ДК Горнозаводск, улица Свердлова, д. 62.
ИСТОЧНИК KP.RU