2019-07-29T11:34:01+03:00
Звезды

«Нужны люди с изъянами». В Прикамье ищут актеров для съемок нового сериала

Кастинг проводит актриса сериала «Реальные пацаны»
Лилия Абибулаева
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Основная достопримечательность Пермского края - природа. Это отметили и авторы нового сериала «Территория», съемки которого пройдут в Прикамье с 13 августа по 15 ноября.

- Киносериал "Территория" - современный фильм-путешествие вглубь Пермского края этнографической экспедиции, которая изучает мифы и легенды Коми-Пермяков, - отмечают создатели сериала.

Компания "Гудсторимедиа", создатель сериалов: "Реальные пацаны" , "Ольга", "Воронины", "Улица" , "Физрук" - ищет актеров для съемок в массовых сценах.

Если вы:

-Подростки (мальчики/девочки) – 14 -25 лет, желательно несколько рыжих с веснушками и марийской внешности.

-Мужчины – 40 – 55 лет.

-Женщины 40 – 55 лет.

-Дедушки (60+)

-Бабушки (60+)

-Мамы с ребенком.

-Высокие мужчины/женщины от 180 см. (желательно светловолосые, лысые, либо готовые перекрасить волосы для съемок)

-Седовласые мужчины с седой бородой.

-Седовласые женщины с длинными волосами.

Смело пишите в личные сообщения Елене Бугриной.

- Не обязательна привлекательная внешность, требуются также люди с внешними изъянами , - отмечают создатели.

Кастинг пройдет 30 июля с 17.30 до 21.00. В ДК Горнозаводск, улица Свердлова, д. 62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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