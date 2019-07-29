Экватор пройден: в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» подвели итоги за полугодие

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-29T13:22:00+03:00

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Подведены итоги деятельности ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в первом полугодии. За шесть месяцев с начала года переработано 6,8 миллиона тонн нефтегазового сырья. План поставок продукции выполнен на 100 процентов, объем отгруженной продукции – свыше шести миллионов тонн, в том числе на экспорт отправлено порядка 40 процентов. Операционный доход, полученный в первой половине года, значительно превысил показатели в аналогичных периодах прошлых лет и составил 24,9 миллиарда руб. По сравнению с периодом двухлетней давности цифры выше на 10 миллиардов рублей или на 70 процентов.

Во втором квартале «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» завершил строительство блока ЭЛОУ на установке АВТ-5. В июле стартовал опытно-промышленный пробег нового объекта. Реализация этого инвестпроекта позволит заводу увеличить объемы перерабатываемой прикамской нефти.

ИСТОЧНИК KP.RU