На ремонт Западного обхода в Перми выделят 77,9 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:05 2019-07-29T11:05:12+03:00

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В Перми отремонтируют улицу Западный обход. Как сообщили в издании Business Class, краевые власти объявили электронный аукцион на ремонт Западного обхода. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет отремонтировать участок дороги с 37-го по 54-й километр. Всего придется отремонтировать 71,3 тысячи квадратных метров.

Заявки на конкурс принимаются до 9 августа. Победитель будет известен 13 августа.

Максимальная цена контракт - 77,9 миллионов рублей.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми начался масштабный ремонт дорог. Реконструкция обойдется в 615 миллионов рублей. С наступлением теплой погоды дорожники приступили к реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» - ремонту дорог. В этом году планируют отремонтировать 25 дорожных объектов площадью 301 тысячи м2. В планах отремонтировать улицу Малкова от шоссе Космонавтов до Энгельса. Подрядчик уже приступил к подготовительным работам для реконструкции улицы Встречной.

ИСТОЧНИК KP.RU