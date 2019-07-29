Администрация Индустриального района Перми и бизнес обсудили вопросы комплексного благоустройства улицы Мира

СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-29T10:37:26+03:00

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Городские власти продолжают наводить порядок в облике Перми. Начало изменений Комсомольского проспекта и улицы Ленина уже можно увидеть, теперь внимание сосредоточено на центральных улицах других районов.

В рабочей встрече с бизнесом приняли участие первый заместитель главы администрации Перми Виктор Агеев, начальник департамента экономики и промышленной политики администрации города Перми Александр Кузнецов, глава администрации Индустриального района Перми Александр Иванов, депутат Пермской городской Думы Тимофей Чащихин, представители управляющих компаний и жители Индустриального района Перми.

- Мы ориентированы на то, чтобы достичь соглашения с собственниками НТО по добровольному исполнению правил благоустройства. Ни в коем случае административные штрафы не являются самоцелью. Цель – наведение в городе порядка, и реформа в сфере нестационарной торговли будет продолжена. Нам хотелось бы получить обратную связь, чтобы бизнес, который расположен в нестационарных объектах, смог продолжить свою деятельность, - отметил Виктор Агеев, открывая совещание.

Участники встречи обсудили вопросы комплексного благоустройства улицы Мира – одной из центральных в районе. Сейчас улица приводится в соответствие с правилами благоустройства и содержания территории. Например, на сегодняшний день около 85% вывесок на улице Мира приведены собственниками в соответствие с требованиями законодательства.

- Некоторое время назад в связи с законодательными изменениями поменялись и требования к размещению вывесок на фасадах зданий. Мы оперативно разработали колерный паспорт. Согласовали его и в итоге заменили, привели вывеску к нормативным требованиям, - отметила Ольга Лавриненко, представитель торговой компании.

Администрация района ведет активную работу по комплексному благоустройству улицы Мира: фасады зданий приводятся в нормативное состояние, осуществляется контроль за уборкой мусора с прилегающих территории и за приведением вывесок, размещенных на фасадах зданий, к действующему законодательству. Тем не менее, впереди еще много совместной с бизнесом работы. Так, предпринимателям необходимо размещать вывески, рекламные конструкции в соответствии с действующими правовыми нормами, а также своевременно устранять нарушения в части размещения нестационарных торговых объектов. Администрация Индустриального района со своей стороны готова оказать всю консультационную помощь представителям бизнеса.

Напомним, что 9 августа состоятся электронные аукционы на право размещения НТО в Индустриальном районе. На торги выставлен 21 лот – на сегодняшний день это все свободные места в районе под размещение НТО. Как отмечают в департаменте экономики и промышленной политики, свободные места будут выставляться на торги по мере их высвобождения, а те объекты, которые размещены по ранее заключенным договорам, будут работать до срока их окончания.

- Владел ларьком по продаже цветов на Мира, 24. Пригласили на рабочую встречу в администрацию. Сам добровольно убрал ларек с придомовой территории. Сейчас планирую участвовать в конкурсах, которые будут, - подчеркнул Вачаган Зироян, предприниматель.

Первый заместитель главы администрации Виктор Агеев отметил, что схема размещения нестационарных объектов – подвижный документ, и администрация города готова увеличить количество мест, в том числе и в Индустриальном районе. Сейчас предпринимателям необходимо направить свои мотивированные предложения в администрацию района. Все они будут рассмотрены.

Предприниматели задавали вопросы о порядке участия в торгах и размещении объектов нестационарной торговли, внешнем виде НТО и специализации объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU