Лучший детский коллектив этапа «Театрального Приволжья» в Прикамье получил звание народного

СЕГОДНЯ 10:23 2019-07-29T10:37:56+03:00

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За высокие достижения в области народного художественного творчества и значительный вклад в развитие культурной жизни Пермского края детскому театральному коллективу студии «Балаганчик» дворца культуры «Энергетик» (пос. Яйва) присвоено звание «Народный». Соответствующий приказ подписан министром культуры Пермского края Вячеславом Торчинским. Отметим, этого звания удостоились ещё 55 коллективов и творческих студий Пермского края.

Детская театральная студия «Балаганчик», которая уже этой осенью представит Пермский край в финале фестиваля «Театральное Приволжье», была образована в сентябре 2007 года. Вот уже более 11 лет «Балаганчик» воспитывает на своих подмостках детей и подростков, прививая им любовь к театральному искусству, которое для многих ребят становится профессией на всю жизнь. Артистам «Балаганчика» от 4 до 18 лет. Они покорили и продолжают покорять сердца жюри и зрителей на многих театральных смотрах: за время своего существования театром было поставлено около двух десятков спектаклей, он неоднократно награждался дипломами и грамотами всероссийских и краевых фестивалей и конкурсов. Например, в мае спектакль коллектива был признан лучшим на Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Звёзды столицы» в Москве. И это не удивительно. Именно в Яйве более полувека назад снимался культовый советский фильм «Девчата», и жители посёлка с удовольствием чтут актёрское наследие своей малой родины.

Напомним, артисты яйвинской театральной студии «Балаганчик» со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?» победили на региональном этапе окружного фестиваля «Театральное Приволжье». Компанию юным артистам в финале конкурса составят актёры авторского театра ПНИПУ «17-я скрипка», победителя регионального этапа «Театрального Приволжья» в номинации студенческих театров. Спектакль, который они покажут, называется «Признание» («Далёкие близкие») и создан по рассказам Василия Шукшина. Причём рассказы, которые легли в основу постановки, выбрали сами ребята.

Старт окружному фестивалю «Театральное Приволжье» 27 марта дал полпред Президента России в ПФО Игорь Комаров. Финальный этап фестиваля планируется провести в ноябре. На нём встретятся сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Проект посвящён Году театра в России.

ИСТОЧНИК KP.RU