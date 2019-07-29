Из-за пьяного водителя в ДТП в Перми пострадали 4 человека

СЕГОДНЯ 10:16 2019-07-29T10:16:46+03:00

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В Перми произошла авария, в результате которой пострадали 4 человека. Ночью 28 июля на шоссе Космонавтов столкнулись две иномарки. По предварительной информации, водитель одного из автомобилей был пьян.

В ГУ МВД сообщили, что со стороны Западного обхода в направлении деревни Песьянка, двигался автомобиль «RENAULT LOGAN при перестроении не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21124.

В результате ДТП оба водителя и два пассажира автомобиля ВАЗ-21124 получили травмы.

29-летний водитель иномарки был пьян. Оказалось, что мужчина не раз привлекался за подомное правонарушение. Теперь нарушителю грозят либо принудительные работы, либо штраф в размере 300 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье в ДТП погиб тракторист. Авария произошла 28 июля

ИСТОЧНИК KP.RU