В августе пермяки смогут прямым рейсом улететь в Анталью

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-29T09:58:31+03:00

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Авиакомпания «Уральские авиалинии» начнет выполнять чартерные рейсы в Анталью. Первый рейс по маршруту Пермь-Анталья запланирован на 2 августа.

Рейсы будут осуществляться по пятницам на воздушных судах «Airbus A321», рассчитанных на перевозку 200 пассажиров. Время в пути из Перми в Анталью составит 4 часа 30 минут.

Первый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» отправится в 02:40 и прибудет в Анталью в 05:10. Вылет рейса 1560 из Антальи в Пермь — в 19:00, прибытие — в 01:25. Для каждого из аэропортов указано местное время.

В последний раз авиакомпания «Уральские авиалинии» выполняла чартерную программу из аэропорта «Большое Савино» в ноябре прошлого года.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 30 сентября пермяки смогут улететь в Санкт-Петербург на «Победе». Минимальная стоимость билетов составит 4100 рублей

ИСТОЧНИК KP.RU