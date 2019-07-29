2019-07-29T09:47:08+03:00
Происшествия

В Перми женщина доверилась подруге и осталась без денег

Потерпевшая сама отдала карту и сообщила пин-код
Лилия Абибулаева
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--Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В отдел полиции Индустриального района Перми обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что с ее банковского счета сняли 31 тысячу рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая выпивала в гостях у своей подруги. У женщин закончился алкоголь. Женщина отдала хозяйке квартиры свою карту с пин-кодом, чтобы та сходила в магазина за новой порцией спиртного. Воспользовавшись этим, злоумышленница обналичила денежные средства и присвоила их себе, а карту вернула законной владелице.

По горячим следам ранее судимую подозреваемую задержали. В настоящее время продолжается предварительное расследование.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье экс-руководитель и бухгалтер межрайонной налоговой инспекции присвоили 1,5 миллиона рублей. В Лысьве на скамье подсудимых оказались сразу два работника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы - руководитель и главный бухгалтер. В суде выяснилось, что бывшая бухгалтер налоговой службы «заработала» более полумиллиона путем махинаций с буфетом организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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