«Съехал в кювет и перевернулся». В Прикамье в ДТП погиб тракторист

СЕГОДНЯ 09:31 2019-07-29T09:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Пермском крае произошла авария, в результате которой погиб тракторист. По предварительной информации, ДТП произошло в 19:40 недалеко от села Константировка в Бардымском районе Перми. Водитель трактора Т-25 ехал по проселочной дороге, но не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми рядом с Центральным рынком перевернулся автомобиль. В ночь с субботы на воскресенье в центре Перми перевернулась иномарка. Автомобиль лежал на крыше посреди улицы в районе рынка «Гача». В салоне на момент аварии находились два человека. Водитель и пассажир не пострадали. По предварительной информации, они были пьяны. Спасатели перевернули и обесточили автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU