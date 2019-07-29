В Перми футбольный клуб «Звезда» обыграл ижевский «Зенит» вышел в 1/64 финала Кубка России

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-29T09:19:02+03:00

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В Перми прошел матч Кубка России по футболу. В воскресение в Перми состоялся матч 1/128 Кубка России. Футбольный клуб «Звезда» принимал «Зенит-Ижевск». Забив 6 мячей, пермские футболисты обеспечили себе проход в 1/64 турнира.

Практически весь матч пермяки владели мячом. На 60-й минуте Владислав Шустов, добив мяч в ворота после выстрела Парамонова, забил 4-й мяч «Звезды» в матче.

В каждом тайме «Звезда» забила по 3 мяча, одержав победу со счетом 6:0. Теперь пермской команде предстоит выезд в Набережные Челны на матч 1/64 финала ОЛИМП-Кубка России против местного «КАМАЗа». А до этого, 1 августа в 19:00, «Звезда» примет «Урал-2» в рамках матча 3-го тура ОЛИМП-Первенства ПФЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU