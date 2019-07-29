В Перми рядом с Центральным рынком перевернулся автомобиль

СЕГОДНЯ 07:15 2019-07-29T07:15:07+03:00

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В ночь с субботы на воскресенье в центре Перми перевернулась иномарка. Автомобиль лежал на крыше посреди улицы в районе рынка «Гача». В салоне на момент аварии находились два человека.

Водитель и пассажир не пострадали. По предварительной информации, они были пьяны. Спасатели перевернули и обесточили автомобиль.

Водитель и пассажир выбрались.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе. Около 17.00 у дома на улице Юбилейная, 77 в Березниках 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси» допустил наезд на 16-летнего велосипедиста. По предварительной информации, подросток-велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, в нарушение пункта правил дорожного движения, запрещающего велосипедистам пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с велосипеда. В результате аварии подросток получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU