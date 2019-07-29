2019-07-29T06:25:24+03:00
Происшествия

В Прикамье из психоневрологического интерната сбежал 43-летний мужчина

Последний раз его видели в субботу, 27 июля
Лилия Абибулаева
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Фото: "Подслушано Лёвшино, ПДК, КамГэс, ЛПК Орджо"Фото: "Подслушано Лёвшино, ПДК, КамГэс, ЛПК Орджо"
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В Пермском крае разыскивают пациента пальниковского психоневрологического интерната. 43-летний Владимир Грудцинов сбежал из медучреждения в Добрянском районе Пермского края. Последний раз его видели в субботу, 27 июля.

Сообщается, что мужчина признан недееспособным.

Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см; худощавого телосложения; лицо овальное, вытянутое; волосы русые с залысинами; глаза серые; крупный нос; узкие губы.

Особые приметы: походка неровная, говорит быстро, невнятно.

Был одет: черная удлинённая ветровка, красная футболка с рисунком, синие джинсы, белая кепка, тёмные очки.

Если вы видели Владимира Грудцинова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по телефону 89197003741 или 02

Напомним, ранее мы писали о том, что в Пермском крае пропал 73-летний дачник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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