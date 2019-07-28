В Перми возле дороги нашли двух маленьких мальчиков без одежды
В пятницу, 26 июля жители пермского микрорайона Крым обнаружили двух раздетых мальчиков. Малыши стояли в одних трусиках возле дороги около садового товарищества «Заборское озеро».
- Дети называли друг друга по именам - Борис и Артур, фамилию и адрес не знают, - рассказали очевидцы в группе «Подслушано Закамск».
Неравнодушные пермяки вызвали полицию и передали им найденных малышей. Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, родителей мальчиков обнаружили в тот же день.
Ранее мы писали о том, что в Перми из детского сада пропали две девочки. Малышки не вернулись с прогулки.Администрация детского сада сообщила о пропаже родителям детей и обратилась в полицию. Девочек обнаружили живыми и здоровыми в квартире, где проживает одна из беглянок. Поисковая операция заняла чуть более двух часов.
ИСТОЧНИК KP.RU