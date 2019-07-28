«Ушла за грибами и не вернулась». В Прикамье волонтеры отправились на поиски пропавшей пенсионерки

СЕГОДНЯ 18:27 2019-07-28T18:27:16+03:00

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили сбор на поиски 61-летней Александры Васюковой. Днем в субботу, 27 июля, пенсионерка, которая живет в селе Покча Чердынского района, отправилась в лес за грибами, но обратно не вернулась.

- Она ушла в субботу около полудня и с тех пор ее никто не видел, - отмечают волонтеры.

Приметы Александры Никитичны: рост 150 сантиметров, короткие седые волосы, глаза карие. Была одета в пятнистую кофту и черные штаны. На ногах коричневые резиновые сапоги, на голове - белый платок. Пожилая женщина может страдать потерей памяти, предупредили в поисковом отряде.

Ранее мы писали о том, что в Перми из детского сада пропали две девочки. Малышки не вернулись с прогулки. Девочек обнаружили живыми и здоровыми в квартире, где проживает одна из беглянок. Поисковая операция заняла чуть более двух часов.

ИСТОЧНИК KP.RU