«Никакой стрип-бар не нужен!» В Прикамье девушка танцевала на шесте на крыльце городской администрации

СЕГОДНЯ 17:26 2019-07-28T17:28:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 июля в Березниках прошел фестиваль фитнеса. На Советской площади выступали представители городских фитнес-центров. Видеокадры одного из показательных выступлений вызвали бурю эмоций у березниковцев. Дело в том, что одна из девушек-спортсменок продемонстрировала танец на пилоне, который был установлен на крыльце городской администрации. И в соцсетях разгорелся скандал, хотя мнения березниковцев разделились.

«Совсем уже совесть потеряли?», «Всякому действу свое место! И танцы на пилоне это особые танцы. Да девушка красиво танцует и владеет своим телом, но, господа, на минуточку она, извините, голым задом на пороге администрации города крутит!», - возмущались одни. – «Никакой стрип-бар не нужен! Встречаемся у администрации». «Это то же самое, что станцевать на пилоне на территории Кремля».

Танцы на шесте возле городской администрации.

«Девушка вполне хорошо танцует - почему бы и нет», - отвечали другие. – «Каждый думает в меру своей испорченности. Вот вы видите шест и сразу думаете о стриптизе А я вижу красивый танец на пилоне, и даже немного завидую этой девушке, ибо такой пластики у меня никогда не было».

Кстати, спорт на пилоне - спортивное направление, в котором воздушно-акробатические упражнения выполняются под музыкальное сопровождение непосредственно на снарядах - стальных пилонах, которые выполнены в виде длинных вертикально установленных стальных труб.

ИСТОЧНИК KP.RU