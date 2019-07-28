В Прикамье полицейский спас из горящего дома 8-летнего мальчика и женщину с грудным ребенком

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-28T12:05:10+03:00

Он первым залез в горящий дом по пожарной лестнице и помог выбраться детям

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Участковый поселка Уральский лейтенант полиции Михаил Выломов, отправляясь утром на службу, заметил, что на четвертом этаже общежития горит одна из квартир и подбежал к горящему дому. Возле подъезда дома полицейского остановил мужчина и рассказал, что в горящем здании находится его восьмилетний сын. Ребенок остался один, так как его мать, узнав о пожаре, одной из первых бросилась тушить пламя. Вернуться в комнату она уже не смогла, так как коридор заволокло едким дымом.

Участковый вместе с отцом ребенка добрался до третьего этажа. Там он нашел полотенце, намочил его водой и попытался подняться выше. Однако почувствовав, что задыхается, вынужден был вернуться на улицу.

Тогда полицейский взял у прибывших на место происшествия пожарных раздвижную лестницу. Поднявшись, он выбил окно и осторожно вытащил перепуганного мальчика, после чего передал его родителям.

Позже с помощью автовышки полицейский также помог выбраться из здания женщине с младенцем. Пожарный расчет ликвидировал возгорание. Всего из горящего дома было эвакуировано 40 человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU