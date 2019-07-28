2019-07-28T10:30:46+03:00
Недвижимость

В двух районах Перми отключат холодную воду

Идут ремонтные работы
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Запасайте водуЗапасайте водуФото: архив "КП"
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На следующей неделе пройдут отключения холодной воды в Орджоникидзевском и Дзержинском районах Перми.

В рамках ликвидации последствий аварии на коммунальных сетях в понедельник 29 июля на период с 9.00 и до 19.00 часов отключат воду в доме по адресу улица Вильямса, 24.

Во вторник 30 июля с девяти утра будет отключено водоснабжение в домах по улице 9 января, 16, Колхозная 1-я, 2, 2б, 4, 8, Красина, 12, 16, 26, 33, 35, 38, Маяковского, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 33/1, 33/2, 33/3, 33А, 34, 35, 36, 37, 37/2, 37/3, 38, 39, 40, 41, 41/1, 41а, 42, 42б, 43, 44, 44а, 45, 46, 46а, 46б, 48, 51, 53, Новоколхозная, 1, 2, Республиканская 2-я, 10, Есенина, 1, 3/4, 5, 5/2, 7, 9, 9а, 11, 13, Сорокинская 2-я, 13, Ударника, 3, 4, 5, 7, 9, 11, Физкультурников, 8, а также на Фоминская, 42, 52, 56.

Это отключение будет связано с плановыми работами по адресу Маяковского, 40. Оно продлится ровно сутки до девяти утра 31 июля, сообщили в компании «Новогор-Прикамье». Жителям домов рекомендуют сделать запасы воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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