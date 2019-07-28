Житель Пермского края несколько раз ударил ножом своего знакомого

СЕГОДНЯ 08:30 2019-07-28T08:30:04+03:00

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В Березниках совместное застолье закончилось жестокой поножовщиной. В ночь на субботу, 27 июля, 43-летний местный житель выпивал с 42-летним приятелем. Собутыльники поссорились, и старший несколько раз ударил знакомого ножом в живот.

Потерпевшего с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости увезли в больницу, врачи борются за его жизнь.

Нападавший, нигде не работающий, ранее судим и вообще, ведущий асоциальный образ жизни был задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU