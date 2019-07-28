2019-07-28T08:30:04+03:00
Происшествия

Житель Пермского края несколько раз ударил ножом своего знакомого

Мужчина задержан и доставлен в изолятор
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Березниках совместное застолье закончилось жестокой поножовщиной. В ночь на субботу, 27 июля, 43-летний местный житель выпивал с 42-летним приятелем. Собутыльники поссорились, и старший несколько раз ударил знакомого ножом в живот.

Потерпевшего с множественными проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости увезли в больницу, врачи борются за его жизнь.

Нападавший, нигде не работающий, ранее судим и вообще, ведущий асоциальный образ жизни был задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми грабитель с ножом взял в заложники двух продавщиц и был убит при задержании. Налетчик успел ранить одну из заложниц (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье экс-руководитель и бухгалтер межрайонной налоговой инспекции присвоили 1,5 миллиона рублей
За затопленную квартиру жителю Перми выплатят 200 тысяч
«В два раза быстрее». Из Краснокамска до Перми можно будет домчаться на электричке
В Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе
«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник
В МЧС предупредили о сильном ветре во время гроз в Прикамье
«Бирки сорвали, похитили вещи». Пермяк отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за разграбленный багаж
В Перми ищут пропавшую женщину в черном сарафане
В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий
«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон
В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений
В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль
Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»
Жителей Прикамья осудили за убийство беременной лосихи
Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида
«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале
Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры
Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа
В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии
Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину
Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов