2019-07-27T16:15:14+03:00
Общество

В Прикамье экс-руководитель и бухгалтер межрайонной налоговой инспекции присвоили 1,5 миллиона рублей

Обеим дали реальные сроки
Андрей МАТЛИН
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В Лысьве на скамье подсудимых оказались сразу два работника межрайонной инспекции федеральной налоговой службы - руководитель и главный бухгалтер.

В суде выяснилось, что бывшая бухгалтер налоговой службы «заработала» более полумиллиона путем махинаций с буфетом организации.

- С сентября 2008 года по апрель 2015 года чиновница предоставила индивидуальному предпринимателю помещение буфета, расположенное в здании налоговой, без заключения договора аренды и договора на возмещение расходов, связанных с содержанием имущества, - рассказали в Лысьвенском городском суде. - После этого в период с апреля 2015 года по август 2017 года она заключила договор с индивидуальным предпринимателем, занизив площадь помещения буфета. Суд признал ее виновной и приговорил её к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, с осуждённой взыскан ущерб на сумму более 500 тыс. рублей.

На том же судебном заседании вынесли приговор и главному налоговику района.

- В период с января 2013 по август 2017 года она предлагала сотрудникам налоговой инспекции о написании заявлений о выдаче материальной помощи в связи с тяжелым финансовым положением. В дальнейшем деньги подчинённых присваивались. Ущерб от преступных действий составил более 1 миллиона рублей. Суд приговорил ее к 5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штрафу в сумме 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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