2019-07-27T13:52:16+03:00
Общество

За затопленную квартиру жителю Перми выплатят 200 тысяч

Вода просочилась в квартиру из шва между панелями
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Дождь с потолка.Дождь с потолка.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

В квартире одной из пермских многоэтажек вдруг стали намокать стены, в дом стала проникать вода. Ее собственник обратился в управляющую компанию, он попросил устранить протечки и возместить полученный от затопления ущерб.

Но в организации, которая управляла многоквартирным домом, проигнорировали его обращение. Тогда пермяк пошел в суд. Он заплатил адвокатам и экспертам 35 тысяч рублей, но выиграл дело.

- С управляющей компании взыскан ущерб 102 тысячи 708 рублей, компенсация морального вреда 5 тысяч рублей и штраф в размере 53 тысяч 854 рублей, - сообщили в Индустриальном суде Перми. - Кроме того, в пользу истца взысканы судебные расходы 35 тысяч рублей, включающие в себя расходы по проведению оценки и по оплате услуг адвоката. Согласно выводам акта экспертного исследования, протечка воды в жилое помещение свидетельствует о разгерметизированном межпанельном стыковочном шве.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«В два раза быстрее». Из Краснокамска до Перми можно будет домчаться на электричке
В Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе
«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник
В МЧС предупредили о сильном ветре во время гроз в Прикамье
«Бирки сорвали, похитили вещи». Пермяк отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за разграбленный багаж
В Перми ищут пропавшую женщину в черном сарафане
В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий
«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон
В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений
В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль
Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»
Жителей Прикамья осудили за убийство беременной лосихи
Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида
«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале
Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры
Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа
В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии
Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину
Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов