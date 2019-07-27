За затопленную квартиру жителю Перми выплатят 200 тысяч

СЕГОДНЯ 13:52 2019-07-27T13:52:16+03:00

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В квартире одной из пермских многоэтажек вдруг стали намокать стены, в дом стала проникать вода. Ее собственник обратился в управляющую компанию, он попросил устранить протечки и возместить полученный от затопления ущерб.

Но в организации, которая управляла многоквартирным домом, проигнорировали его обращение. Тогда пермяк пошел в суд. Он заплатил адвокатам и экспертам 35 тысяч рублей, но выиграл дело.

- С управляющей компании взыскан ущерб 102 тысячи 708 рублей, компенсация морального вреда 5 тысяч рублей и штраф в размере 53 тысяч 854 рублей, - сообщили в Индустриальном суде Перми. - Кроме того, в пользу истца взысканы судебные расходы 35 тысяч рублей, включающие в себя расходы по проведению оценки и по оплате услуг адвоката. Согласно выводам акта экспертного исследования, протечка воды в жилое помещение свидетельствует о разгерметизированном межпанельном стыковочном шве.

ИСТОЧНИК KP.RU