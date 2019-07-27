2019-07-27T12:32:30+03:00
Общество

«В два раза быстрее». Из Краснокамска до Перми можно будет домчаться на электричке

Расписание автобусов до Мысов «привяжут» к движению электропоездов
Андрей МАТЛИН
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Фото: ППК.Фото: ППК.
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В Пермской пригородной компании пообещали жителям Краснокамска, что в скором времени они смогут добираться до Перми на электричке, причем, движение автобусов для удобства «привяжут» к расписанию электропоездов.

- В ближайшее время маршрут внутреннего автобуса №433 в Краснокамске планируется «привязать» к расписанию движения электропоездов в направлении Верещагино, всего будет шесть рейсов этого автобуса, - сообщили в АО «ППК». - Это первый шаг к запуску проекта «Удобная электричка», который сейчас находится в стадии разработки.

Как обещают чиновники краевого минтранса, а также руководители АО «ППК» и муниципальных властей Краснокамска, в ближайшее время будут продлены маршруты ряда автобусов до станции Мысы, откуда пассажиры смогут пересесть на электропоезд. Эта альтернатива междугородним автобусам позволит сэкономить и время, и деньги.

- К примеру, до центра Перми сейчас жители Краснокамска добираются за 1 час 20 минут, согласно данным Яндекс-расписание, - сообщают в службе информации АО «ППК». – Электропоезд из Мысов доезжает до Перми за 35 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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