В Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-27T09:05:28+03:00

Это уже не первый подобный случай этим летом

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Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло вчера вечером, в пятницу, в Березниках.

- Около 17.00 у дома на улице Юбилейная, 77 в Березниках 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси» допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, - сообщили в главке МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, подросток-велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, в нарушение пункта правил дорожного движения, запрещающего велосипедистам пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с велосипеда. В результате аварии подросток получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Это уже не первый случай, когда велосипедисты попадают в ДТП из-за того, что не спешиваются со своего двухколесного друга, пересекая пешеходный переход. Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье, в Юсьве, 11-летняя велосипедистка попала под колеса «КамАЗа». Девочка также пересекала проезжу часть, не спешиваясь с велосипеда, когда ее сбил грузовик. С травмами головы и переломом ноги ее отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU