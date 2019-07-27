2019-07-27T09:05:28+03:00
Происшествия

В Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе

Это уже не первый подобный случай этим летом
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Так делать нельзя.Так делать нельзя.Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ
Изменить размер текста:

Дорожно-транспортное происшествие с участием велосипедиста произошло вчера вечером, в пятницу, в Березниках.

- Около 17.00 у дома на улице Юбилейная, 77 в Березниках 40-летний водитель автомобиля «Мицубиси» допустил наезд на 16-летнего велосипедиста, - сообщили в главке МВД по Пермскому краю. - По предварительной информации, подросток-велосипедист пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, в нарушение пункта правил дорожного движения, запрещающего велосипедистам пересекать дорогу по пешеходным переходам, не сходя с велосипеда. В результате аварии подросток получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение. По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка.

Это уже не первый случай, когда велосипедисты попадают в ДТП из-за того, что не спешиваются со своего двухколесного друга, пересекая пешеходный переход. Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье, в Юсьве, 11-летняя велосипедистка попала под колеса «КамАЗа». Девочка также пересекала проезжу часть, не спешиваясь с велосипеда, когда ее сбил грузовик. С травмами головы и переломом ноги ее отправили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник
В МЧС предупредили о сильном ветре во время гроз в Прикамье
«Бирки сорвали, похитили вещи». Пермяк отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за разграбленный багаж
В Перми ищут пропавшую женщину в черном сарафане
В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий
«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон
В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений
В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль
Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»
Жителей Прикамья осудили за убийство беременной лосихи
Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида
«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале
Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры
Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа
В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии
Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину
Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов