В МЧС предупредили о сильном ветре во время гроз в Прикамье

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-27T07:36:00+03:00

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Синоптики и спасатели предупредили жителей Прикамья о существенном изменении погоды в регионе в эти выходные. По прогнозам метеорологов уже в субботу вечером повсеместно возможны грозы, а в северных районах сильные дожди. Порывы ветра во время гроз могут достигать 18 метров в секунду.

- 27 июля ожидается ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман, днем облачная погода с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, по северу местами сильные дожди, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на прогнозы метеорологов. - Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов, по северу местами до 17 градусов.

В ближайшие выходные в Пермском крае, как и по всей северной половине Европейской части России, начнется сильное и продолжительное похолодание, - предупредили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Оно будет связано с вторжением арктического воздуха и последующим установлением долгоживущего высотного циклона. Похолодание может продлиться как минимум до 3 августа, а его пик, по всей видимости, придется на 30 июля. Температура воздуха в начале следующей недели ожидается ниже нормы на 7-9 градусов. Таких холодов в конце июля не было с 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU