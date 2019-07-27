2019-07-27T07:36:00+03:00
Общество

В МЧС предупредили о сильном ветре во время гроз в Прикамье

В ночь на воскресенье в Пермском крае начнется сильное похолодание
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Июльская гроза над городом.Июльская гроза над городом.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Синоптики и спасатели предупредили жителей Прикамья о существенном изменении погоды в регионе в эти выходные. По прогнозам метеорологов уже в субботу вечером повсеместно возможны грозы, а в северных районах сильные дожди. Порывы ветра во время гроз могут достигать 18 метров в секунду.

- 27 июля ожидается ночью переменная облачность, местами кратковременный дождь, в отдельных районах туман, днем облачная погода с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, грозы, по северу местами сильные дожди, - предупредили в ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на прогнозы метеорологов. - Ветер северный, северо-западный ночью 2-7 метров в секунду, днем 5-10 метров в секунду, при грозах порывы до 18 метров в секунду. Температура воздуха днем от 21 до 26 градусов, по северу местами до 17 градусов.

В ближайшие выходные в Пермском крае, как и по всей северной половине Европейской части России, начнется сильное и продолжительное похолодание, - предупредили в ГИС-Центре ПГНИУ. - Оно будет связано с вторжением арктического воздуха и последующим установлением долгоживущего высотного циклона. Похолодание может продлиться как минимум до 3 августа, а его пик, по всей видимости, придется на 30 июля. Температура воздуха в начале следующей недели ожидается ниже нормы на 7-9 градусов. Таких холодов в конце июля не было с 2006 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Прикамье иномарка сбила подростка-велосипедиста на пешеходном переходе
«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник
«Бирки сорвали, похитили вещи». Пермяк отсудил у «Аэрофлота» компенсацию за разграбленный багаж
В Перми ищут пропавшую женщину в черном сарафане
В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий
«+9 и грозы». На Пермский край движется холодный антициклон
В Прикамье 19-летнего парня осудят за секс с 13-летней девочкой
На «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтезе» проходят производственную практику студенты профильных учебных заведений
В Перми рядом с бассейном «Кама» перевернулся автомобиль
Министерство Природы Прикамья выделит почти 3 миллиона рублей на «прогулочный катер»
Жителей Прикамья осудили за убийство беременной лосихи
Жителя Прикамья задержали за ограбление инвалида
«Игривый и веселый». Пермские волонтеры показали, как изменился кот, которого живьем замуровали в подвале
Житель Прикамья пытался убить топором мужа сестры
Краевой суд назначил дату пересмотра приговора Павлу Ляху
38-летний пермяк получил травмы, выпрыгнув из окна 3-го этажа
В Перми рабочий погиб при взрыве на предприятии
Краевой суд оставил без изменений наказание Владимиру Нелюбину
Пермские ученые разрабатывают новый метод получения лекарств против рака и микробов